Il persiano autore d un Canone di medicina

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il persiano autore d un Canone di medicina' è 'Avicenna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVICENNA

Perché la soluzione è Avicenna? Avicenna, celebre medico e filosofo persiano, è autore di un importante canone di medicina che ha rivoluzionato il sapere medico del suo tempo. Il suo lavoro raccoglie conoscenze tradizionali e innovazioni, creando un testo fondamentale per la medicina medievale. La sua influenza si estese ben oltre il mondo islamico, contribuendo alla trasmissione delle scoperte mediche in Europa. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nella storia della medicina, lasciando un’eredità duratura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il persiano autore d un Canone di medicina". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il persiano autore d un Canone di medicina nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Avicenna

Quando la definizione "Il persiano autore d un Canone di medicina" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il persiano autore d un Canone di medicina" conferma che la soluzione 'Avicenna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Avicenna

A Ancona V Venezia I Imola C Como E Empoli N Napoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il persiano autore d un Canone di medicina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avicenna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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