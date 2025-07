La regione che ospita un importante festival jazz nei cruciverba: la soluzione è Umbria

UMBRIA

Curiosità e Significato di Umbria

Perché la soluzione è Umbria? Umbria è una regione del centro Italia famosa per i suoi paesaggi verdi e ricchi di storia. Ospita anche importanti eventi culturali, come festival jazz che attirano appassionati da tutto il mondo. Questa terra, nota per la sua atmosfera accogliente e artistica, si distingue come punto di riferimento per gli amanti della musica. È un luogo dove il jazz trova casa tra arte e natura.

Come si scrive la soluzione Umbria

U Udine

M Milano

B Bologna

R Roma

I Imola

A Ancona

