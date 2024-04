La Soluzione ♚ La città francese d un importante Festival del cinema

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CANNES

Curiosità su La citta francese d un importante festival del cinema: Cinematografiche di de sica e uno dei capolavori del neorealismo nel cinema, umberto d. fu uno dei film del regista meno apprezzati dal pubblico; quando uscì... Cannes (IPA: /kan/; in occitano Canas; in italiano storico Canne) è un comune francese situato nel dipartimento delle Alpi Marittime e nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. I suoi abitanti si chiamano cannois (IPA: \ka.nwa\). Stazione balneare della Costa Azzurra, Cannes è universalmente conosciuta per il suo Festival del film e la sua passeggiata della Croisette. Terza città del dipartimento per popolazione dopo Nizza ed Antibes, ha potuto pertanto svilupparsi al margine della stagione turistica e del festival. Grazie al prestigioso festival cinematografico Cannes è considerata una delle capitali europee del cinema (insieme a Venezia ...

