PESCARA

Curiosità e Significato di Pescara

Perché la soluzione è Pescara? Pescara è una vivace città italiana sulla costa adriatica, famosa non solo per le sue spiagge, ma anche per il suo importante festival di jazz, che si tiene dal 1969. Questo evento richiama appassionati da tutto il mondo, trasformando Pescara in un crocevia di musica e cultura. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere, che celebra l’arte musicale in un contesto unico.

Come si scrive la soluzione Pescara

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

