La città slovena che ospita il festival di Lent

Sara Verdi | 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città slovena che ospita il festival di Lent' è 'Maribor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARIBOR

Perché la soluzione è Maribor? Maribor è una città slovena situata lungo il fiume Drava, nota per la sua ricca storia e cultura. È famosa anche per ospitare il festival di Lent, uno degli eventi più importanti del paese, che attira visitatori da tutto il mondo. Questa città combina tradizione e modernità, offrendo numerosi luoghi di interesse, come il centro storico e le sue piazze vivaci. La presenza di questa manifestazione contribuisce a rafforzare il suo ruolo come centro culturale e di intrattenimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città slovena che ospita il festival di Lent". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

La città slovena che ospita il festival di Lent nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Maribor

Se la definizione "La città slovena che ospita il festival di Lent" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città slovena che ospita il festival di Lent" conferma che la soluzione 'Maribor' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Maribor

M Milano
A Ancona
R Roma
I Imola
B Bologna
O Otranto
R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città slovena che ospita il festival di Lent" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Maribor' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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