Intingolo per maccheroni nei cruciverba: la soluzione è Ragù

Home / Soluzioni Cruciverba / Intingolo per maccheroni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Intingolo per maccheroni' è 'Ragù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAGÙ

Curiosità e Significato di Ragù

Vuoi sapere di più su Ragù? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Ragù.

Perché la soluzione è Ragù? L'intingolo per maccheroni è il termine usato in dialetto per indicare un sugo ricco e saporito, come il ragù. È una preparazione che combina carne, pomodoro e aromi, creando una salsa perfetta per condire la pasta. In Italia, il ragù è un classico intramontabile, simbolo di convivialità e tradizione culinaria. Un vero comfort food, capace di rendere ogni piatto speciale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si gratta sui maccheroniIntingolo saporitoMaccheroni lunghi e bucatiUn intingolo di pomodoriIntingolo per tagliatelle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ragù

Non riesci a risolvere la definizione "Intingolo per maccheroni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

G Genova

Ù -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R T E O S L E L E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STENTERELLO" STENTERELLO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.