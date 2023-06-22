Un intingolo di pomodori

SOLUZIONE: SUGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un intingolo di pomodori" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un intingolo di pomodori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Sugo? Il termine si riferisce a una preparazione liquida a base di pomodori, spesso usata per condire pasta o altri piatti. Questo condimento si ottiene cuocendo i pomodori con spezie e aromi, creando un liquido saporito e versatile. È un elemento fondamentale nella cucina italiana, capace di arricchire vari piatti con il suo gusto intenso. Si consuma caldo o freddo, aggiungendo un tocco di colore e sapore alle pietanze.

In presenza della definizione "Un intingolo di pomodori", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un intingolo di pomodori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Sugo:

S Savona U Udine G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un intingolo di pomodori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

