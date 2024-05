intingolo saporito

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: In gastronomia, il sugo è una salsa usata come condimento per pasta, riso o polenta. Uno dei sughi più noti è quello al pomodoro.

sugo ( approfondimento) m sing (pl.: sughi)

(gastronomia) spremitura liquida di un frutto commestibile

Sillabazione

sù | go

Pronuncia

IPA: /'sugo/

Etimologia / Derivazione

dal latino sucus

Sinonimi

distillato, estratto, spremuta, succo

(di frutta e verdura) spremitura, liquido spremuto

spremitura, liquido spremuto (di vivande) condimento, intingolo, salsa, ragù

condimento, intingolo, salsa, ragù (senso figurato) essenza, idea fondamentale, natura, nocciolo, sostanza, spirito, succo, senso, significato

Parole derivate

sugoso

Alterati

(diminutivo) sughetto

Proverbi e modi di dire