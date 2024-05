Significato della soluzione per: Maccheroni lunghi e bucati

Gli ziti sono un tipo di pasta di grano duro, di forma allungata, tubolare e cava e con superficie liscia come i bucatini ma di diametro maggiore, un po' più stretti dei rigatoni ma più larghi dei mezzani. Anche se confezionati come pasta lunga, la tradizione culinaria dell'Italia meridionale vuole che prima di cuocerli li si spezzi manualmente nel piatto. Nella varietà "ziti rigati", presentano sulla superficie righe e creste elicoidali o parallele alla sezione verticale.

. Italiano: Sostantivo: zitona f (pl.: zitone) . augmentative of zita. (in plural) a larger form of ziti. Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .