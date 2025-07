Il treno sotterraneo di Milano nei cruciverba: la soluzione è Metro

Home / Soluzioni Cruciverba / Il treno sotterraneo di Milano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il treno sotterraneo di Milano' è 'Metro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

METRO

Curiosità e Significato di Metro

Approfondisci la parola di 5 lettere Metro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Metro? La parola metro indica il sistema di trasporto pubblico sotterraneo che collega diverse zone di una città, come Milano. È un mezzo rapido e efficiente per spostarsi in modo comodo, evitando il traffico. Il termine deriva dalla parola greca metron, che significa misura, sottolineando l'importanza di questo servizio nella mobilità urbana moderna. Un elemento fondamentale per muoversi facilmente in città.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un treno Milano-RomaUn treno Milano RomaTreno superveloce che collega Milano a RomaDà il nome a una via della moda di MilanoDà il nome a una via della moda nel centro di Milano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Metro

Hai trovato la definizione "Il treno sotterraneo di Milano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I S E N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIRENA" SIRENA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.