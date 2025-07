Il sugo che trae nome da una località laziale nei cruciverba: la soluzione è Amatriciana

AMATRICIANA

Curiosità e Significato di Amatriciana

Approfondisci la parola di 11 lettere Amatriciana: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Amatriciana? L'Amatriciana è un delizioso condimento italiano a base di pomodoro, guanciale e pecorino, originario della cittadina di Amatrice in Lazio. Questo sugo tradizionale si sposa perfettamente con la pasta, creando un piatto ricco di sapore e storia. Un vero simbolo della cucina romana e laziale, amata in tutto il mondo per la sua semplicità e gusto autentico.

Come si scrive la soluzione Amatriciana

Se "Il sugo che trae nome da una località laziale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

M Milano

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

