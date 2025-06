Il sugo che prende nome da una località laziale nei cruciverba: la soluzione è Amatriciana

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il sugo che prende nome da una località laziale' è 'Amatriciana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMATRICIANA

Curiosità e Significato di "Amatriciana"

Hai risolto il cruciverba con Amatriciana? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Amatriciana.

Perché la soluzione è Amatriciana? L'Amatriciana è un famoso condimento italiano a base di pomodoro, guanciale e pecorino, originario della città di Amatrice, nel Lazio. Questo sugo ricco e saporito è ideale per condire pasta come gli spaghetti o le mezze maniche, portando in tavola i sapori autentici della tradizione laziale. Un vero simbolo della cucina italiana che conquista il palato di tutti.

Come si scrive la soluzione Amatriciana

Stai cercando la risposta alla definizione "Il sugo che prende nome da una località laziale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A A G T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGATA" AGATA

