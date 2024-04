La Soluzione ♚ Località della Sardegna che dà nome a un golfo

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OROSEI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Localita della sardegna che da nome a un golfo: golfo aranci (figari in sardo e gallurese, fìgari in corso) è un comune italiano di 2 375 abitanti della provincia di sassari in sardegna, nella subregione... Orosei (Orosèi in sardo) è un comune italiano di 6807 abitanti della provincia di Nuoro in Sardegna. Si trova nell'antica subregione storica delle Baronie, un tempo inclusa in quel che era la Gallura inferiore e presta il nome al Golfo di cui è al centro. Orosei e il suo territorio, grazie ad oltre 25 km di costa e alla sua diversità di paesaggio, sono conosciuti e rinomati come località turistiche e naturalistiche, con oltre 850.000 presenze nella stagione estiva (2018) e 145.000 notti prenotate. Proprio ad Orosei ha sede uno dei più grandi gruppi alberghieri della Sardegna. Il centro storico del paese rappresenta un esempio ben conservato ...

