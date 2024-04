La Soluzione ♚ Tipo di argilla che prende il nome da una località del Montana

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BENTONITE

Curiosità su Tipo di argilla che prende il nome da una localita del montana: Del fiume, di strati di rocce diverse, tra cui il calcare, l'arenaria, siltite e argilla che, sottoposti all'erosione causata dalle acque del fiume, hanno... La bentonite ( A l 2 O 3 - 4 S i O 2 - 4 H 2 O {\displaystyle Al_{2}O_{3}-4SiO_{2}-4H_{2}O} ) è un fillosilicato, un minerale argilloso composto per lo più da montmorillonite, calcio o sodio. Si trova in terreni vulcanici come prodotto di decomposizione della cenere vulcanica. I principali depositi ...

