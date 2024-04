La Soluzione ♚ Fuoricasta indiani

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Fuoricasta indiani. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PARIA

Curiosità su Fuoricasta indiani: Mezzo della sua opera e predicazione che centinaia di migliaia di fuoricasta indiani si convertirono al buddismo theravada. ad ambedkar fu assegnato, postumo... Paria o dalit (in passato definiti «intoccabili», ma la traduzione più appropriata è «oppressi») sono detti i fuori casta o 5ª casta nel sistema sociale e religioso induista, includendo anche gli aborigeni indiani e gli stranieri. I Dalit sono costituiti da vari gruppi in tutta l'Asia meridionale. Parlano una varietà di lingue e praticano varie religioni. I Dalit formano il 16,6% della popolazione indiana secondo il censimento del 2012.

