La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gara ippica per puledri di due anni' è 'Criterium'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRITERIUM

Curiosità e Significato di Criterium

Vuoi sapere di più su Criterium? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Criterium.

Perché la soluzione è Criterium? Il termine Criterium indica una gara ippica importante, spesso riservata a giovani cavalli come i puledri di due anni. È un evento di grande prestigio nel mondo delle corse, che permette di mettere alla prova e valorizzare i talenti emergenti. In Italia, il Criterium rappresenta un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori, celebrando il talento dei nuovi campioni delle corse.

Come si scrive la soluzione Criterium

Non riesci a risolvere la definizione "Gara ippica per puledri di due anni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

R Roma

I Imola

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

U Udine

M Milano

