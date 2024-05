La Soluzione ♚ Classica gara ippica su piste a ostacoli La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : STEEPLECHASE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Classica gara ippica su piste a ostacoli. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Classica gara ippica su piste a ostacoli: Copia archiviata, su comune.fi.it. url consultato il 15 gennaio 2012 (archiviato dall'url originale il 16 aprile 2009). mappa delle piste ciclabili e delle... Una steeplechase è una gara ippica disputata su un percorso ad ostacoli. La gara nacque in Irlanda e si è poi diffusa nel Regno Unito, in Canada, negli Stati Uniti d'America, in Australia e in Francia. Il nome deriva dalle prime gare in cui l'orientamento della corsa aveva come riferimento il campanile (in lingua inglese steeple) di una chiesa, saltando recinzioni e fossati e, in generale, attraversando i numerosi ostacoli che si presentano in campagna. L'uso moderno del termine "steeplechase" differisce a seconda dei paesi. In Irlanda e nel Regno Unito si riferisce a gare disputate su percorsi dotati di grandi ostacoli fissi, mentre nel ...

