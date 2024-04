La Soluzione ♚ Match gara velica fra due imbarcazioni uguali

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Match gara velica fra due imbarcazioni uguali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RACE

Curiosità su Match gara velica fra due imbarcazioni uguali: Altezza albero in coperta m. 32,5. superficie velica randa m² 225. superficie velica genoa m² 110. superficie velica gennaker/spinnaker m² 500. materiali scafo... La sigla RACE è l'abbreviazione di rapid amplification of cDNA ends (in italiano: amplificazione rapida delle estremità del cDNA) ed è una tecnica di biologia molecolare che serve ad estendere la porzione di sequenza nota di un RNA messaggero all'estremità 5' (5'-RACE) o 3' (3'-RACE). Le classiche tecniche di clonaggio del cDNA infatti spesso producono soltanto frammenti della sequenza, che possono essere estesi tramite le tecniche di RACE. Il metodo si basa sull'uso della reazione a catena della polimerasi; il problema maggiore è quindi quello di individuare due primer ai lati della sequenza da amplificare. Uno dei primer può essere basato ...

