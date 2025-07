Fingere... i propri sentimenti nei cruciverba: la soluzione è Simulare

Home / Soluzioni Cruciverba / Fingere... i propri sentimenti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fingere... i propri sentimenti' è 'Simulare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIMULARE

Curiosità e Significato di Simulare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Simulare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Simulare? Simulare i propri sentimenti significa fingere o far sembrare di provare emozioni che in realtà non si provano. È un modo per nascondere i veri stati d'animo o per adattarsi a determinate situazioni sociali. Questa capacità può essere utile, ma anche rischiosa se usata troppo frequentemente, poiché può creare confusione tra ciò che si sente e ciò che si mostra all’esterno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gli inserimenti in opere pittoriche di elementi propri di un altro stilePropri del giornoSi dice dei propri comodiChiunque vorrebbe fare i propriDivorano i propri compagni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Simulare

Hai trovato la definizione "Fingere... i propri sentimenti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

I Imola

M Milano

U Udine

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A N A O T A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARATONA" MARATONA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.