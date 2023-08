Chiunque vorrebbe fare i propri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiunque vorrebbe fare i propri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COMODI

Significato/Curiosita : Chiunque vorrebbe fare i propri

Allietare i cuori di chiunque salga a bordo. piuttosto che raggiungere un compromesso con la vita, preferisce incantare i propri sogni e le proprie speranze... Con il termine bandiera di comodo (o anche bandiera ombra o bandiera di convenienza) si indica l'insegna di una nazione che viene issata da una nave di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

