Esplosivo a candelotti nei cruciverba: la soluzione è Dinamite

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Esplosivo a candelotti' è 'Dinamite'.

DINAMITE

Curiosità e Significato di Dinamite

Vuoi sapere di più su Dinamite? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Dinamite.

Perché la soluzione è Dinamite? La dinamite è un esplosivo a candelotti, ideato per essere facilmente maneggiato e utilizzato in lavori di demolizione o scavi. Inventata nel XIX secolo da Alfred Nobel, permette di rompere materiali duri come rocce e calcestruzzo in modo rapido ed efficace. Conosciuta per la sua potenza, la dinamite ha rivoluzionato molte operazioni di costruzione e ingegneria civile.

Come si scrive la soluzione Dinamite

Se ti sei imbattuto nella definizione "Esplosivo a candelotti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

M Milano

I Imola

T Torino

E Empoli

