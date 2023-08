L esplosivo in candelotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L esplosivo in candelotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DINAMITE

Significato/Curiosita : L esplosivo in candelotti

Fornitrice ufficiale delle colle a presa rapida, dei pianoforti esplosivi, dei candelotti di dinamite e di mille altri oggetti dei cartoni dei looney tunes... Sulla dinamite wikizionario contiene il lemma di dizionario «dinamite» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla dinamite dinamite, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

