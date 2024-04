La Soluzione ♚ Tubetto esplosivo La definizione e la soluzione di 10 lettere: Tubetto esplosivo. DETONATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su tubetto esplosivo: Il detonatore è un artifizio esplosivo primario, contenente una piccola quantità di esplosivo secondario, di solito PETN o T4, innescato a sua volta da pochissimo esplosivo primario o innescante, in genere molto sensibile alla fiamma o al calore, (azoturo o stifnato di piombo, fulminato di mercurio), la cui esplosione produce pressioni e temperature altissime in grado di produrre una rottura molecolare nell'esplosivo secondario, e di iniziare quel processo a catena che si chiama detonazione. Le dimensioni e la potenza del detonatore variano in base al tipo di esplosivo da innescare e alla quantità dello stesso (più o meno sensibile). Altre Definizioni con detonatore; tubetto; esplosivo; Potente esplosivo; L esplosivo inventato da Alfred Nobel; Un acido usato come esplosivo dirompente; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Tubetto esplosivo

DETONATORE

