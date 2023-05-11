Sono cariche di esplosivo
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono cariche di esplosivo' è 'Mine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Mine? Le mine sono dispositivi nascosti nel terreno, progettati per esplodere quando vengono attivate. Spesso vengono usate in ambito militare o per scopi di sicurezza, e rappresentano un rischio considerevole per chi si avvicina senza cautela. La loro presenza richiede attenzione e rispetto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sono cariche di esplosivo
- Risposta: MINE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MNE
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Sono cariche di esplosivo: risposta da 4 lettere
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