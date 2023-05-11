Sono cariche di esplosivo

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono cariche di esplosivo' è 'Mine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M I N E

Perchè la soluzione è Mine? Le mine sono dispositivi nascosti nel terreno, progettati per esplodere quando vengono attivate. Spesso vengono usate in ambito militare o per scopi di sicurezza, e rappresentano un rischio considerevole per chi si avvicina senza cautela. La loro presenza richiede attenzione e rispetto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sono cariche di esplosivo

Sono cariche di esplosivo Risposta: MINE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M N E

Inizia con: M

M Finisce con: E

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Sono cariche di esplosivo: risposta da 4 lettere

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