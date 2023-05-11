Sono cariche di esplosivo

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono cariche di esplosivo' è 'Mine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MINE

Perchè la soluzione è Mine? Le mine sono dispositivi nascosti nel terreno, progettati per esplodere quando vengono attivate. Spesso vengono usate in ambito militare o per scopi di sicurezza, e rappresentano un rischio considerevole per chi si avvicina senza cautela. La loro presenza richiede attenzione e rispetto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sono cariche di esplosivo
  • Risposta: MINE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MNE
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E
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Sono cariche di esplosivo: risposta da 4 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono cariche di esplosivo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Mine. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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