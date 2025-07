Il corredo di attrezzi nei cruciverba: la soluzione è Armamentario

ARMAMENTARIO

Curiosità e Significato di Armamentario

Vuoi sapere di più su Armamentario? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Armamentario.

Perché la soluzione è Armamentario? Armamentario indica l'insieme di strumenti e attrezzature necessari per svolgere un’attività o un mestiere. È un termine che racchiude tutto il materiale di supporto, spesso usato in ambito professionale o tecnico. In parole semplici, rappresenta il corredo completo di attrezzi indispensabili per affrontare una determinata operazione, rendendo più facile il lavoro e garantendo efficacia e precisione.

Come si scrive la soluzione Armamentario

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O A I O V R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DAVORIO" DAVORIO

