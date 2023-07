Un carro attrezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un carro attrezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AUTOGRÙ

Significato/Curiosita : Un carro attrezzi

Fonti. un carro attrezzi è un veicolo adibito a prestare aiuto ad altri mezzi a motore in difficoltà tecniche e all'eventuale loro trasferimento da un luogo... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. l'autogrù è un automezzo pesante in grado di provvedere alla movimentazione di materiali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

