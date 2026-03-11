Porta i suoi attrezzi in spalla

SOLUZIONE: SCIATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Porta i suoi attrezzi in spalla" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porta i suoi attrezzi in spalla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sciatore? Lo sciatore è colui che, portando i suoi attrezzi in spalla, si prepara ad affrontare le piste innevate. La sua attrezzatura comprende sci, bastoncini e scarponi, strumenti fondamentali per scivolare sulla neve e godere dell'attività all'aperto. Durante le escursioni in montagna, si assicura che tutto sia ben sistemato e pronto all'uso, dimostrando attenzione e passione per questa disciplina. La sua presenza contribuisce a rendere l'ambiente alpino vivace e dinamico.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Porta i suoi attrezzi in spalla" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porta i suoi attrezzi in spalla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sciatore:

S Savona C Como I Imola A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porta i suoi attrezzi in spalla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

