La Soluzione ♚ Attrezzi da neve

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Attrezzi da neve. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCI

Curiosità su Attrezzi da neve: Escursionistico o di campeggio, e la pala da neve portatile, leggera e indispensabile per disseppellire i travolti da valanga in diverse discipline alpinistiche... Lo sci è un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza di distanze su fondi innevati nei periodi invernali; oltre che sulla neve può essere praticata come attività sportiva anche sull'acqua, sull'erba e sulla sabbia. Esistono diverse discipline sportive invernali accomunate dall'uso degli sci che vengono praticate anche in competizioni sportive internazionali come i Giochi olimpici invernali e i Campionati mondiali di sci alpino e di sci nordico.

