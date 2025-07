Corda per omeggi nei cruciverba: la soluzione è Gomena

Home / Soluzioni Cruciverba / Corda per omeggi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Corda per omeggi' è 'Gomena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOMENA

Curiosità e Significato di Gomena

Approfondisci la parola di 6 lettere Gomena: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gomena? Gomena è una parola dialettale italiana che indica una ghirlanda o corona decorativa, spesso realizzata con fiori o rami intrecciati, usata come ornamento o simbolo di festa. Questa tradizione risale a tempi antichi, quando le ghirlande venivano create per celebrare occasioni speciali o per portare fortuna. È un esempio affascinante di come la cultura locale si esprima attraverso oggetti semplici ma ricchi di significato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il nostro Sursum corda recitato durante la MessaCorda per l ormeggioPuò essere a corda o a fiatoDà il meglio sulla cordaUn antico strumento a corda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gomena

Non riesci a risolvere la definizione "Corda per omeggi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

O Otranto

M Milano

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A E I A P T A T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EPATOPATIA" EPATOPATIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.