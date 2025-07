È comunemente abbreviato in T rex nei cruciverba: la soluzione è Tirannosauro

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È comunemente abbreviato in T rex' è 'Tirannosauro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIRANNOSAURO

Curiosità e Significato di Tirannosauro

Perché la soluzione è Tirannosauro? Il Tirannosauro, spesso abbreviato in T. rex, è uno dei dinosauri più famosi e spaventosi mai esistiti. Vivendo circa 68-66 milioni di anni fa, era un enorme predatore carnivoro con mascelle potenti e denti affilati. Simbolo di forza e dominanza preistorica, il Tirannosauro cattura l’immaginazione di appassionati e studiosi di tutto il mondo, rappresentando un vero re dei dinosauri.

Come si scrive la soluzione Tirannosauro

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

S Savona

A Ancona

U Udine

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I Z N E O U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UNZIONE" UNZIONE

