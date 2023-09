Mister abbreviato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mister abbreviato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : MR

Significato/Curiosita : Mister abbreviato

(abbreviato solitamente in m. o mr - mm. al plurale) o al mister inglese (generalmente abbreviato in mr.). esempi: «il signor/sig. mario», «il signor/sig... Belga mr – codice vettore iata di air mauritanie mr – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua marathi mr – codice iso 3166-1 alpha-2 della mauritania mr – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mister abbreviato : mister; abbreviato;

Su: Ermanno il comnpianto autore di mistero napoletanocompianto autore di mister napoletano" />Jonathan andrew rea (ballymena, 2 febbraio 1987) è un ...Congrega avvolta nelo;iosa; Si fa dissipando uno; Ilazzurro;Su: Secolo. è seguito da il signore degli anelli (the lord of the rings), pubblicato tra il 1954 ed il 1955 in 3 volumi. il romanzo presenta alcuni ...Un corso; Il tritolo; lrregolarenei dizionari; Il magistratoin GIP;