Colpo di polpastrello nei cruciverba: la soluzione è Ditata

Home / Soluzioni Cruciverba / Colpo di polpastrello

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Colpo di polpastrello' è 'Ditata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DITATA

Curiosità e Significato di Ditata

Hai risolto il cruciverba con Ditata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Ditata.

Perché la soluzione è Ditata? Colpo di polpastrello è un modo di dire che indica un gesto rapido e deciso con il dito, spesso usato in modo figurato per descrivere un’azione immediata o strategica. La soluzione DITATA si riferisce appunto a un colpo dato con il dito, sottolineando l’uso rapido e preciso delle dita, come quando si tocca o si premi qualcosa in modo deciso. Un’immagine semplice ma efficace del linguaggio quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un colpo di ventoBel colpo al biliardoCon un suo colpo si cancella tuttoColpo che può sfregiareLa buca in un colpo del golf

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ditata

Hai davanti la definizione "Colpo di polpastrello" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N A M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAINE" MAINE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.