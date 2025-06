Colpo che può sfregiare nei cruciverba: la soluzione è Rasoiata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Colpo che può sfregiare' è 'Rasoiata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASOIATA

Vuoi sapere di più su Rasoiata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Rasoiata.

Perché la soluzione è Rasoiata? Rasoiata indica un colpo rapido e incisivo, spesso dato con un oggetto affilato come un rasoio o una lama. Può riferirsi a un'azione fisica, come un colpo che lascia una ferita lineare e profonda, oppure a un colpo metaforico, simbolo di un attacco deciso e contundente. È un termine che evoca precisione e forza, perfetto per descrivere un gesto deciso e potente.

