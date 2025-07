Un cittadino della Campania nei cruciverba: la soluzione è Salernitano

Home / Soluzioni Cruciverba / Un cittadino della Campania

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un cittadino della Campania' è 'Salernitano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALERNITANO

Curiosità e Significato di Salernitano

Approfondisci la parola di 11 lettere Salernitano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Salernitano? Salernitano indica una persona originaria o residente nella provincia di Salerno, in Campania. È un termine usato per identificare chi vive o proviene da questa zona, famosa per la sua storia, cultura e tradizioni. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio le identità locali e i legami con il territorio campano, rendendo più ricca la nostra conoscenza delle diversità italiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Provincia della CampaniaLa Irpino è in CampaniaServe al cittadino per accedere ai servizi onlineApprovvigionamento cittadinoUna città della Campania

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Salernitano

Hai trovato la definizione "Un cittadino della Campania" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

L Livorno

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I N T E G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENTILI" GENTILI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.