La Soluzione ♚ La Irpino è in Campania La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARIANO .

Curiosità su La irpino e in campania: Tempio italico, l'unico superstite in tutta l'irpinia), a monte castello (savignano irpino), a la pezza (presso melito irpino), a castel baronia, a carife (assai... Ariano Irpino (già Ariano di Puglia fino al 1930, semplicemente Ariano nelle fonti storiche e in dialetto arianese) è un comune italiano di 20 858 abitanti della provincia di Avellino in Campania. Sorta in altura a cavallo degli Appennini e dotata di un vasto tenimento al crocevia di antichi itinerari, la cittadina acquisì presto rilevanza strategica elevandosi fin dall'alto medioevo a sede di diocesi e di contea. Prescelta da re Ruggero II il Normanno che vi tenne le celebri assise, rinomata per l'arte della maiolica, si fregia del titolo di città e del ruolo di ente capofila nell'ambito dell'estremo entroterra regionale, a diretto ...

