La Soluzione ♚ Una città della Campania

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CASERTA

Curiosità su Una citta della campania: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi campania (disambigua). la campania (afi: /kam'panja/) è una regione italiana a statuto ordinario dell'italia... Caserta (AFI: ka'zrta, ; Caserta [ka'srt] in casertano) è un comune italiano di 72 485 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Campania. È tra le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione, insignita della medaglia d'oro al merito civile e della medaglia di bronzo al valor militare per i sacrifici delle sue popolazioni e per l'attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale. È nota soprattutto per la sua imponente Reggia Borbonica, che, insieme al Belvedere Reale di San Leucio e all'Acquedotto Carolino, è inserita dal 1997 nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

