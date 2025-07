Chi lo dà può carpire un segreto nei cruciverba: la soluzione è Spago

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi lo dà può carpire un segreto' è 'Spago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPAGO

Curiosità e Significato di Spago

Hai risolto il cruciverba con Spago? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Spago.

Perché la soluzione è Spago? Spago è un sottile filo di fibra o materiale sintetico usato per legare o fissare oggetti. Il suo nome deriva dal modo in cui si può carpire o scoprire un segreto, come si fa con un semplice filo teso e invisibile. In senso figurato, rappresenta ciò che tiene insieme le cose, ma anche la sottile comunicazione tra persone. È un simbolo di connessione e discrezione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: C è chi lo dà nel tentativo di carpire un segretoLo può esprimere lo spettatore da casaChi lo dà non può dire nienteChi lo dà fa partire il progettoLo dà una stufa

Come si scrive la soluzione Spago

Se "Chi lo dà può carpire un segreto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

P Padova

A Ancona

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A E R E L P V R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PREVALERE" PREVALERE

