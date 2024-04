La Soluzione ♚ Lo può esprimere lo spettatore da casa La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo può esprimere lo spettatore da casa. TELEVOTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Lo puo esprimere lo spettatore da casa: Fabrizio, franco e yassine, entrati "in prova" nella casa, sono immuni e non possono esprimere la loro nomination. il grande fratello ha deciso che i... Il televoto è un sistema di votazione effettuato attraverso il telefono, o per estensione, attraverso SMS via telefono cellulare, e in tempi recenti anche attraverso Internet. Si tratta di un sistema principalmente utilizzato in ambito televisivo, per permettere al pubblico di esprimere le proprie preferenze o il proprio parere nel merito di una trasmissione televisiva ed è particolarmente usato nel decretare il vincitore di concorsi o giochi. Altre Definizioni con televoto; esprimere; spettatore; casa; Esprimere stupore; Esprimere felicità con viso e bocca; Lo grida lo spettatore; La Casa della fragranza J adore; Nota Casa di moda italiana;

La risposta a Lo può esprimere lo spettatore da casa

TELEVOTO

T

E

L

E

V

O

T

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Lo può esprimere lo spettatore da casa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.