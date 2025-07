Brulle per la siccità nei cruciverba: la soluzione è Aride

ARIDE

Curiosità e Significato di Aride

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Aride, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Aride? Aride descrive un territorio o un ambiente caratterizzato da scarsa umidità, spesso colpito da prolungate siccità. È un termine che evidenzia le condizioni di aridità estrema, dove la mancanza di acqua rende difficile la vita di piante, animali e persone. In situazioni di crisi come la siccità, il termine sottolinea l'urgenza di intervenire per ripristinare gli equilibri naturali e garantire risorse idriche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Improduttiva per la siccitàAsciutte per la siccitàRiarso dalla siccitàSeccati a causa della siccitàResistono alla siccità

Come si scrive la soluzione Aride

Hai trovato la definizione "Brulle per la siccità" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

R Roma

I Imola

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A P L L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APOLLO" APOLLO

