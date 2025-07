Brodo di carne rappreso nei cruciverba: la soluzione è Gelatina

Home / Soluzioni Cruciverba / Brodo di carne rappreso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Brodo di carne rappreso' è 'Gelatina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GELATINA

Curiosità e Significato di Gelatina

Vuoi sapere di più su Gelatina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Gelatina.

Perché la soluzione è Gelatina? Il brodo di carne rappreso è un liquido che si trasforma in una consistenza gelatinosa quando si raffredda, grazie alla presenza di sostanze come il collagene. Questo processo porta alla formazione della gelatina, un ingrediente molto usato in cucina per dare consistenza a zuppe, salse e dolci. La parola che descrive questa trasformazione è proprio gelatina, un elemento fondamentale in molte ricette tradizionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La carne che fa brodoBrodo di carne solidoSi fanno girare per cuocere la carneI presepi con personaggi in carne e ossaalla genovese: piatto di carne ripiena

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gelatina

Se ti sei imbattuto nella definizione "Brodo di carne rappreso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

E Empoli

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A E L O M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MENSOLA" MENSOLA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.