La carne che fa brodo nei cruciverba: la soluzione è Lesso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La carne che fa brodo' è 'Lesso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LESSO

La parola Lesso è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lesso? Lesso è un termine che indica una preparazione culinaria in cui la carne, di solito bovina o di pollo, viene cotta lentamente in acqua per ottenere un brodo saporito. È anche il nome di un piatto semplice e versatile, spesso utilizzato come base per altre ricette o consumato da solo. In sostanza, rappresenta un modo tradizionale di esaltare i sapori della carne attraverso una cottura delicata e prolungata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Manzo bollitoVivanda di carne bollitaBollito di carneSe è vecchia fa buon brodoBrodo di carne solidoFa carne da cane

