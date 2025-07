Violento ceffone nei cruciverba: la soluzione è Sberla

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Violento ceffone' è 'Sberla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBERLA

Curiosità e Significato di Sberla

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sberla più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sberla.

Perché la soluzione è Sberla? Violento ceffone si riferisce a una sberla forte e improvvisa, un colpo deciso sulla guancia. La parola italiana sberla indica proprio questa schiaffo energico, spesso usato in senso figurato per descrivere una critica severa o una sconfitta umiliante. In breve, una sberla rappresenta un colpo che lascia il segno, sia fisico che metaforico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così è un ceffone ben datoViolento attacco di tosseViolento vento africanoCeffone manrovescioUn violento che attacca

Come si scrive la soluzione Sberla

Non riesci a risolvere la definizione "Violento ceffone"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

B Bologna

E Empoli

R Roma

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A I A I C M U N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANCIURIA" MANCIURIA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.