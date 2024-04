La Soluzione ♚ Ceffone manrovescio

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Ceffone manrovescio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SBERLA

Curiosità su Ceffone manrovescio: Fu perla peragallo, attrice e complice, che tutta sbronza, molla un manrovescio al povero cronista, dopo aver prima chiesto: "che faccio, gli do uno... La sberla è stato un programma televisivo italiano, andato in onda sulla RAI, Rete 1, per due edizioni, tra il 1978 ed il 1979.

