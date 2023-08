Violento vento africano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Violento vento africano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : HARMATTAN

Significato/Curiosita : Violento vento africano

Dello spostamento del pulviscolo africano nel mar dei caraibi e in porzioni del sud-est nordamericano. un monsone è un vento prevalente stagionale che dura... Editrice francese, vedi l'harmattan. disambiguazione – se stai cercando l'operazione militare francese in libia, vedi operazione harmattan. questa voce o sezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Violento vento africano : violento; vento; africano; Ardore violento ; violento attacco di tosse; violento pugno; Assalto violento scontro di schiere armate; Un colpo violento ; Il lato da cui si vorrebbe avere il vento ; Le gonfia il vento ; Il René invento re della maglietta polo; Isola capoverdiana tra le Barlavento ; Strappati via come un cartello dal vento ; Fiume sudafricano dalle altissime cascate; Il piccolo Stato africano la cui capitale è Lilongwe; Vasto deserto africano ; Era il nome dello Stato africano ora chiamato Malawi; Il Mandela statista sudafricano ;

Cerca altre Definizioni