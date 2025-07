Stile diffuso nella Gran Bretagna di fine 800 nei cruciverba: la soluzione è Neogotico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Stile diffuso nella Gran Bretagna di fine 800' è 'Neogotico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEOGOTICO

Curiosità e Significato di Neogotico

Hai risolto il cruciverba con Neogotico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Neogotico.

Perché la soluzione è Neogotico? Il termine neogotico si riferisce a uno stile architettonico e artistico che, alla fine del XIX secolo, prende ispirazione dal gotico medievale, ma rivisitato in chiave moderna. Diffuso in Gran Bretagna, questo movimento si caratterizza per dettagli appuntiti, archi rampanti e elementi decorativi elaborati, contribuendo a creare un'atmosfera suggestiva e misteriosa. È un esempio di come il passato influenzi ancora il design contemporaneo.

Come si scrive la soluzione Neogotico

La definizione "Stile diffuso nella Gran Bretagna di fine 800" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

E Empoli

O Otranto

G Genova

O Otranto

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

