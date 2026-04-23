La località della Bretagna nota per i cairn

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La località della Bretagna nota per i cairn' è 'Carnac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARNAC

Perché la soluzione è Carnac? Carnac è una località della Bretagna famosa in tutto il mondo per i suoi numerosi cairn, che rappresentano antiche strutture megalitiche composte da pietre disposte in file o cerchi. Questi monumenti risalgono a tempi preistorici e sono considerati testimonianze della cultura e delle pratiche rituali delle popolazioni che le hanno erette. La presenza di questi elementi archeologici rende Carnac un sito di grande interesse storico e archeologico, attirando visitatori e studiosi da tutto il mondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La località della Bretagna nota per i cairn". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La località della Bretagna nota per i cairn nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Carnac

La soluzione associata alla definizione "La località della Bretagna nota per i cairn" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La località della Bretagna nota per i cairn" conferma che la soluzione 'Carnac' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Carnac

C Como A Ancona R Roma N Napoli A Ancona C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La località della Bretagna nota per i cairn" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carnac' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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