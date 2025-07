Sport su ghiaccio o su prato nei cruciverba: la soluzione è Hockey

HOCKEY

Curiosità e Significato di Hockey

Perché la soluzione è Hockey? L'hockey è uno sport praticato su ghiaccio o su prato, dove due squadre si sfidano per segnare gol usando una stecca e un disco o palla. Può essere giocato al coperto o all'aperto e richiede rapidità, agilità e precisione. È uno degli sport più dinamici e appassionanti, amato in tutto il mondo. Se ti piace l'azione veloce, scopri di più sulla magia dell'hockey!

Come si scrive la soluzione Hockey

H Hotel

O Otranto

C Como

K Kappa

E Empoli

Y Yacht

