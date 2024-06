Uno sport sul ghiaccio

: . Il termine hockey fa riferimento a vari tipi di sport nei quali due squadre competono cercando di spingere un disco o una palla nella porta avversaria, usando un bastone.

Italiano: Sostantivo: hockey ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (sport) gioco praticato da due squadre composte da cinque o sei giocatori ciascuna il cui scopo è depositare un disco o una palla nella rete avversaria utilizzando dei bastoni ricurvi chiamati mazze; può essere praticato su ghiaccio, su pista o su prato. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: in inglese /'hki/; in italiano si rende generalmente /'(h).