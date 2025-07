Sono ottimi fritti, alla romana e alla giudia nei cruciverba: la soluzione è Carciofi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono ottimi fritti, alla romana e alla giudia' è 'Carciofi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARCIOFI

Curiosità e Significato di Carciofi

Perché la soluzione è Carciofi? I carciofi sono un ortaggio molto apprezzato nella cucina italiana, soprattutto nelle varianti alla romana e alla giudia. La versione alla romana si prepara con aglio, prezzemolo e limone, mentre quella alla giudia è fritta fino a diventare croccante. Ricchi di gusto e versatili, i carciofi sono un vero tesoro stagionale che conquista il palato. Un ingrediente che rappresenta la tradizione e l’arte culinaria del nostro paese.

Come si scrive la soluzione Carciofi

C Como

A Ancona

R Roma

C Como

I Imola

O Otranto

F Firenze

I Imola

