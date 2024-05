Significato della soluzione per: Sono ottimi alla giudia

. Hayek) è una pianta angiosperma dicotiledone della famiglia Asteraceae, coltivata in Italia e in altri Paesi per uso alimentare e, secondariamente, medicinale. Il carciofo (Cynara cardunculus scolymus L.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: carciofi ( approfondimento) m pl . (botanica) plurale di carciofo. Sillabazione: car | ciò | fi. Etimologia / Derivazione: vedi carciofo . Iperonimi: Dicotiledoni, Composite.